Rusya'da tüm gözler Wagner’e çevrilmişken Ukrayna ordusu taarruza geçti

Rusya'da yaşanan 'Wagner' isyanı adım adım büyürken, Ukrayna ordusu bu karmaşayı fırsata çevirebilmek adına taarruza geçti.

Rusya'da tüm gözler Wagner’e çevrilmişken Ukrayna ordusu taarruza geçti

Putin yönetimindeki Rusya dün geceden beri, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu'nun isyanıyla boğuşuyor.

Ülke olarak teyakkuz durumuna geçen Rusya'da bu isyanı önlemek adına eylemler yapılırken, Putin de sürekli olarak açıklamalarda bulunuyor.

Rusya'da yaşanan iç karışıklığın nasıl düzeleceğine dair belirsizlik devam ederken bir yılı aşkın bir süredir savaş halinde bulunduğu Ukrayna'dan taarruz açıklaması geldi.

Ukrayna Savunma Bakan yardımcısı yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün eş zamanlı olarak doğuda çeşitli yönlerde bir saldırı başlattı" ifadelerini kullandı.

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