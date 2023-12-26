Rusya'da yanardağ alarmı. Kuril Adaları'ndaki yanardağ patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'da yanardağ alarmı. Kuril Adaları'ndaki yanardağ patladı
Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı, 26 Aralık 2023 tarihinde yeniden patladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Sakhalin Bölgesi Müdürlüğü, yanardağın deniz seviyesinden 2,8 kilometre yüksekliğe kül ve duman saçtığını duyurdu. Kül ve duman bulutu, doğu yönünde 5 kilometreden fazla uzaklığa ulaştı. Sakhalin Bölgesi Müdürlüğü, bölgede kül yağışı veya hidrojen sülfür kokusu olmadığını ve halkın güvende olduğunu bildirdi.

Ebeko Yanardağı, Kuril Adaları’nın en kuzeyindeki Paramushir Adası’nda yer alan bir stratovolkandır. 1156 metre yüksekliğindeki yanardağ, üç kraterden oluşmaktadır.

Yanardağ, 1793 ile 1991 yılları arasında on bir kez patlamıştır. Son patlama ise 24 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Yanardağın patlamaları, bölgedeki hava trafiğini ve yerleşim alanlarını etkileyebilmektedir. Yanardağ, aynı zamanda jeotermal aktivite nedeniyle termal göllere ve kaplıcalara sahiptir.

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