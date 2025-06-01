Rusya'da'da facia! Köprü trenin üstüne çöktü: 7 ölü, 3'ü çocuk 66 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA

Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü. Kazada 3 çocuk dahil 66 kişi de yaralandı.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

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7 ÖLÜ, 66 YARALI

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya'da tren kazası: 3 ölüRusya'da tren kazası: 3 ölü

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Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

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