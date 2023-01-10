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Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı

Rusya’dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 kargo gemisi, Pakistan’ın Karaçi şehrindeki limana demirledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:08
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Rusya’dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 kargo gemisi Pakistan’ın Karaçi şehrindeki limana demirledi

Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Rusya’dan Pakistan’a 300 bin ton buğday taşıyan 2 kargo gemisi Karaçi limanına ulaştı.

Yetkililer, Rusya’dan 400 bin ton daha buğday geleceğini ve bunun 30 Mart’a kadar Gvadar Limanı'na ulaşacağını açıkladı.

Rusya’dan ithal edilen buğdayın Pakistan’daki un problemini hafifletmesi bekleniyor.

Un fiyatları, enflasyon ve kötüleşen ekonomik koşullar sebebiyle ülke genelinde kilogram başına en az 130 rupi (11 Türk lirası) artış göstermişti.

Pakistanlı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Rusya'dan 300 bin veya 450 bin ton buğday ithal edileceğini belirtmişti.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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