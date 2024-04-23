Rusya’dan ABD’ye Ukrayna tepkisi

ABD’nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın yararına kullanması kararına, Rusya’dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu kararın tehlikeli ve yasa dışı olduğunu ifade etti ve "Bu, ekonomik sistemin tüm temellerinin yıkılmasından başka bir şey değil. Bu, kamu mülkiyeti ve özel mülkiyete zarar verme girişimi" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, "ülkesinde Amerikan nükleer silahını konuşlandırmaya hazır oldukları" şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Peskov, "Bu planın gerçekleştirilmesi durumunda Rus askerleri durumu analiz edecek ve güvenliğimizi garanti etmek için gerekli adımları atacak" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ermenistan’ın Rus askeri üssünün topraklarından çekilmesini isteme ihtimalini de değerlendirdi ve bu konuda Ermenistan’dan henüz bir sinyal gelmediğini ifade etti. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın en yakın zamanda bir araya geleceğini iletti.

“UKRAYNA’YA YARDIM KARARINA KARŞILIK VERECEĞİZ”

ABD Temsilciler Meclisi’nin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanılmasını öngören yasa tasarısının onaylanması hakkında konuşan Peskov, bunun tehlikeli bir olay olduğunu ve durumun ekonomik sistemin bütün temellerinin yıkılmasına yol açacağını ifade etti.

Peskov, bu karara karşılık vereceklerini belirtti ve "Süreç zor olacak ancak ABD'nin ekonomik çıkarlarına ciddi zarar verecek. Bu eylemler yasa dışı. Eğer bu önlemler uygulanırsa elbette birçok yatırımcı, Amerikan ekonomisine yatırım yapmadan veya varlıklarını orada saklamadan önce iyice düşünecek" ifadesini kaydetti.