Rusya’dan Alman gazetesine tepki

Medvedev, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu makaleyi "rövanşist" olarak nitelendirirken, Berlin'deki Federal Meclis'in önüne en yeni Rus tanklarını göndereceklerini belirtti.

Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayımladı. Buna karşılık, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bild gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde Alman yapımı en az üç "Marder" zırhlı muharebe aracı kullandığı belirtilmişti.