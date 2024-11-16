Rusya'dan Avusturya'yı donduracak karar. Vanaları kapattılar

Gazprom, kış öncesi Avusturya'ya gaz sevkiyatını askıya aldı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını durdurması, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu

Bu durum, Avrupa ülkelerinin kış aylarını zor şartlar altında geçirmesine yol açtı. Şimdi ise Avusturya, Gazprom’un doğal gaz tedarikini durduracağına dair haberlerle yeniden bir gaz kriziyle karşı karşıya.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Gazprom’un bu hamlesinin beklenen bir durum olduğunu belirtti ve halkın soğuktan etkilenmeyeceğini, gaz rezervlerinin dolu olduğunu ve başka kaynaklardan yeterli gaz tedarik edileceğini açıkladı..

Avusturya Başbakanı Nehammer, ülkenin bir yıl yetecek gaz stoku olduğunu ifade etti. Rusya lideri Vladimir Putin'in kendilerine "şantaj yapmasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Ayrıca, Gazprom’un bu kararının ardında, Avusturya’nın petrol ve gaz şirketi ÖMV’nin Gazprom’a açtığı tahkim davasının olduğu iddia ediliyor.