﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler için Ankara'da yardım çalışması başlattı. Büyükelçilik ekipleri, depremzedelerin acil ihtiyaçları için yardım malzemeleri toplayarak bölgeye gönderdi.
Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından, "Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilebilmesi için Ankara’daki Rus Evi ve Rusya Büyükelçiliği çalışanları tarafından toplanan, 60'tan fazla koliden oluşan yardım malzemelerinin ilk kısmı dün yola çıktı. Dost Türk halkının büyük acısını yürekten paylaşıyoruz" denildi.
(Kaynak: DHA)
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