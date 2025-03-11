Rusya'dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması: 337 İHA'yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna savaşının başından bu yana başkent Moskova’ya düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.