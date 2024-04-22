Rusya'dan dünyayı tedirgin eden tehdit

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'dan dünyayı tedirgin eden tehdit
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklama bütün dünyada gündemin baş köşesine oturdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, NATO'nun Ukrayna'da kendilerine "stratejik bir yenilgi" yaşatma takıntısının büyük bir savaşın tohumlarını ektini bildirdi.

Lavrov'ın batılı ülkeleri nükleer savaşla tehdit ettiği açıklaması şöyle:

"Batı, nükleer güçler arasında felaketle sonuçlanabilecek doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğinde dengede duruyor. Suç işleyen Kiev rejiminin başlıca sponsorları arasında yer alan ve çeşitli provokatif adımların başlıca başlatıcıları olan Batılı nükleer devletlerin 'troykası' özellikle endişe vericidir. Bu durumun nükleer tehlike seviyesinin artmasına yol açacak ciddi stratejik riskler taşıdığını düşünüyoruz."

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