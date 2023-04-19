Rusya'dan Güney Kore açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ün Ukrayna'ya daha fazla destek verebileceklerine dair sözlerini eleştirdi. Peskov, Güney Kore'nin Ukrayna savaşının başından beri kendilerine karşı düşmanca bir tavır sergilediğini söyleyerek, "Yaptırımlarla bağlantılı olarak yeni bir şey yok. Güney Kore bu konuda düşmanca bir tavır aldı. Maalesef Seul tüm bu süreçte düşmanca tutum sergiledi. Giderek daha fazla ülke bu çatışmanın içine çekiliyor" diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta Güney Kore, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygularken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Rusya'nın, Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırıları artırması durumunda Ukrayna'ya desteklerini artıracaklarını belirterek, "Ukrayna'da uluslararası toplumun tolere edemeyeceği bir durum ortaya çıkarsa Ukrayna'ya desteğimiz insani ve ekonomik desteğin ötesine geçer" demişti.



"DAĞLIK KARABAĞ'DA ÇÖZÜM İÇİN TEK GERÇEK ÜÇLÜ ANLAŞMALAR"

Dağlık Karabağ'da gerilimin tekrar tırmanmasının ardından Ermenistan ve Azerbaycan'dan gelen gerilimi hafifletecek açıklamaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik daha fazla ilerlemeye katkı sağlayacak, tansiyonun düşürülmesi için tarafların da her adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Çözüm için tek gerçek üçlü anlaşmalar. Bu nedenle tüm maddelerin uygulanmasının herkes için gerekli ve ilerleme için tartışmasız olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)