Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Türk halkı tercihini yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde Rusya’ya yönelik sözlerine Moskova yönetiminden yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova “Türk halkı tercihini yaptı” dedi.

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Türk halkı tercihini yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’de 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta geçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Moskova’ya yönelik ifadelerine yanıt verdi.

Zaharova, basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetten aday olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de seçim süreçlerine ‘Rus müdahalesi’ olduğu iddiasıyla ilgili açıklamaları dikkatimizi çekti” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yanıt verdiğini hatırlatan Zaharova, “Herhangi bir ek yoruma gerek yok, Türk halkı demokratik iradesiyle tercihini ortaya koydu. Bu seçime saygı duyuyoruz. İlişkilerimizin tüm yelpazesini geliştirmek için Türk tarafıyla düzenli çalışmaya devam etmek niyetindeyiz. ‘Kolektif Batı’ örneğini takip etmediğimizi ve diğer devletlerin iç işlerine karışmaya çalışmadığımızı tekrarlıyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’taki ilk tur öncesinde Twitter’dan Türkçe ve Rusça yaptığı paylaşımda, “Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin” ifadelerini kullanmıştı.

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