Rusya’dan Moldova’ya diplomat misillemesi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın hafta başında 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.
Bu sebeple Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 3 çalışanın mütekabiliyet gereği istenmeyen kişi ilan edildiğine dair protesto notası verildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Rusya'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, Moldova'nın Rus diplomatik misyonunun ülkenin içişlerine karıştığı yönündeki suçlamalarının "asılsız" olduğu vurgulandı.
NE OLMUŞTU:
Kişinev Mahkemesi, 19 Mart'ta ülkedeki iktidara muhalif Rusya destekli "Zafer" isimli siyasi blok üyesi ve parlamento milletvekili Aleksandr Nesterovkiy hakkında "yasa dışı finanse edildiği ve yolsuzluğa karıştığı" gerekçesiyle gıyaben 12 yıl hapis cezası vermişti.
Nesterovkiy'nin avukatı Anatoliy Petel, Nesterovkiy'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel kararıyla vatandaşlık verildiğini açıklamıştı.
Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS) Başkanı Alexandru Musteata, 31 Mart'ta Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğini, Aleksandr Nesterovkiy'nin Transdinyester bölgesine kaçması ve adaletten saklanmasına yardımcı olmakla suçlamıştı.
Moldova Dışişleri Bakanlığı da bu gerekçeyle 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirmişti.