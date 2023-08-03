Rusya'dan Romanya'ya diplomat kotası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya tarafından Bükreş'teki Rusya Büyükelçiliğine ve Köstence'deki Rusya Başkonsolosluğuna getirilen kısıtlamalara karşılık Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası getirdi.

KAYNAK: İHA
Rusya'dan Romanya'ya diplomat kotası

Rusya’dan Romanya’ya misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya tarafından Bükreş'teki Rusya Büyükelçiliğine ve Köstence'deki Rusya Başkonsolosluğuna getirilen kısıtlamalara karşılık Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Constantin Ionita, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, Romanya'daki Rus diplomatik personeline getirilen kotaya karşı Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği personeline kota konulduğu notu sunuldu" denildi.

Açıklamada, "Bu önlem Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence Başkonsolosluklarına yönelik kısıtlamalara karşı mütekabiliyet esasına göre tepki olarak alındı" ifadeleri kullanılarak, Romanya tarafının bu adımları sürdürmesi durumunda misillemelerin de aynı doğrultuda sürdürüleceği vurgulandı.

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