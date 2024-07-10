Rusya’dan tampon bölge açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, "Tampon bölge oluşturma görevi zaman alacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’nın Harkov bölgesi sınırını korumak amacıyla tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada, Rus sınırındaki Shebekino kasabasına Ukrayna tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını ve çok katlı bir binanın yanı sıra ticaret merkezi ve 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.