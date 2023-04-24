Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız

Japonya'nın Kyodo haber ajansının Japon hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, önde gelen sanayileşmiş yedi ülke grubu olan G7 ülkelerinin, Rusya'ya ihracatı neredeyse tamamen yasaklamayı düşündüğünü belirtti.

Buna karşılık ise Rusya eski devlet başkanı Medvedev yaptığı açıklamada, G-7'nin Rusya'ya ihracatı yasaklamak için harekete geçmesi halinde Moskova'nın Ukrayna'dan hayati öneme sahip tahıl ihracatını sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmasını feshederek yanıt vereceğini söyledi.