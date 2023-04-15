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Rusya'dan Türkiye ve Suriye çıkışı. Bölgedeki durumu değiştirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, bölgedeki durumda önemli değişiklikler oluşturacağını belirterek, "Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız." dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 08:30
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Rusya'dan Türkiye ve Suriye çıkışı

Rusya'dan Türkiye ve Suriye çıkışı. Bölgedeki durumu değiştirecek
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AA'nın haberine göre,S ergey Lavrov, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlediği basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, toplantının tarihini, yerini ve konularını belirleme aşamasında olduklarını aktararak, "Bu konudaki pozisyonumuz net. Bu konudaki hiçbir koşul kabul edilemez." diye konuştu.

Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin önemine işaret ederek, "Bu, bölgedeki durumda önemli değişiklikler yaratacak. Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız. Toprak bütünlüğü ilkelerini, bu 4 ülkeden hiçbiri tartışmıyor. Bu da diyaloğu uzman düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine çıkarmamız için iyi koşullar yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AFGANİSTAN MESELESİ

Afganistan meselesine değinen Lavrov, bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemine dikkati çekerek, "Taliban, oluşturdukları hükümetin Özbek, Tacik ve Hazaraları içerdiğini söylüyor ancak hükümette yer alan bu etnik grupların temsilcileri de siyasi anlamda Taliban'ı temsil ediyor." diye konuştu.

Lavrov, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması, ülkedeki insan haklarıyla ilgili sorunların çözülmesi ve genel olarak durumun iyileşmesinin, Taliban'ın resmen tanınmasına yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.

Batı'nın Afganistan ile ilgili eylemlerini değerlendiren Lavrov, "Afganistan'da sadece DEAŞ değil, başka terör örgütleri de faaliyet gösteriyor. Terör eylemlerinin teşvikinde bazı Batılı meslektaşlarımızın parmağının olduğunu düşünmek için nedenler var." ifadelerini kullandı.

"BDT ÜLKELERİ İÇİN TEHDİT"

ABD ve müttefiklerinin askeri biyolojik faaliyetlerini de değerlendiren Lavrov, bu konudaki eylemlerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, "Ülkelerimizin (BDT ülkeleri) güvenliğine yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek için ortak çalışmalarımız önemlidir. Bunlar, bölgemizdeki terör, ABD ve müttefikleri tarafından yürütülen ve biyolojik güvenlik açısından çok tehlikeli emsaller oluşturan askeri biyolojik faaliyetlerdir. Bu da halkların sağlığına ve doğaya doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Rus sınırlarında sorunlar yaratma girişimde bulunduğunu belirten Lavrov, bunu askeri, siyasi ve diplomatik planlamada dikkate aldıklarını dile getirdi.

 

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