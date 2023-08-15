Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 3 ölü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentine ve Volyn bölgesine gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Volyn Bölge Valisi Yuriy Poulyaiko yaptığı açıklamada, “Volyn bölgesinde yer alan Lutsk kentinde Rus ordusu bir sanayi kuruluşuna saldırı düzenledi. Ölümler burada bildirildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı” dedi. Lviv Valisi Maksym Kozytskyi ise “Lviv de en az 15 kişi yaralandı. 6 dron onlarca yapıya ve bir anaokulunun bahçesine isabet etti. Burada 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyal da, “Rusya’nın fırlattığı 28 seyir füzesi nedeniyle sivil yerleşim yerleri, okullar ve hastaneler olmak üzere 8 bölgede hasar meydana geldi. Hava savunma sistemleri 16 dronu imha etti” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın günlük terör saldırılarının tek amacı var. O da savaştaki ruhumuzu yerle bir etmek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel yetkililer bugün düzenlenen hava saldırısının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Lviv’e düzenlenen en geniş kapsamlı hava saldırısı olduğunu belirtti. NATO üyesi Polonya ile sınır komşusu olan ve cephe hatlarından yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan Volyn ve Lviv’de Ukrayna ordusu 18 aydır süren savaşta Rus ordusu ile savaşıyor.