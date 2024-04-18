Rusya'dan yeni rüşvet rekoru

Rusya İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Suç Kontrol Müdürlüğü eski çalışanı Georgy Satyukov gıyabında 4,9 milyar ruble (52 milyon dolar) rekor rüşvet almakla suçlanırken, eski meslektaşı Dmitry Sokolov ise arabuluculukla suçlandı.

Rus basınında çıkan haberlere göre suçlamanın ardından ülkeyi terk eden ikiliden biri Dubai'deki Burj Khalifa'dan daire satın aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın en gizli birimlerinden olan Bilgi Teknolojileri Suç Kontrol Müdürlüğü'nde çalışan Satyukov ve Sokolov önce federal, ardından da uluslararası arananlar listesine alınmıştı.

Satyukov ve Sokolov'un 2019-2021 yılları arasında parayı WEX Kripto Borsası'nın kurucularından Alexei Ivanov'dan bitcoin cinsinden yüklü miktarda rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Soruşturmaya göre, memurlar Ivanov'dan cezai kovuşturma tehdidiyle para talep etti.

4,9 milyar rublelik (52 milyon dolar) rüşvet skandalı Rusya tarihindeki en büyük rüşvet olarak tarihe geçti. Bir önceki rekorun sahibi, toplam 1.4 milyar ruble (15 milyon dolar) rüşvet aldığı için 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Dmitry Zakharchenko'ya aitti.