Rusya'da yolsuzluk skandalı. Halk siperlerde bakanlar tatile

Youtube kanalına yüklediği yeni videosuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Eğer bir savaş Vatan savunması amaçlı değilse cinayettir” sözleriyle başlayan gazeteci Ardan Zentürk, Rusya’da patlak veren yolsuzluk skandallarını gündemine taşıyarak önemli açıklamalarda bulundu.

Savaşların niteliği ve meşruiyeti konusunda “Eğer sizin vatanınızın merkezini süngüsünü dayamış bir düşman var veyahut ülkenizi parçalamak bölmek isteyenler varsa tabii ki savaşacaksınız. O savaş meşru bir savaştır” açıklamasında bulunan gazeteci, kutsalların korunması için girişilen savaşların gerçekten savaş olduğunu belirttikten sonra “Elalemin memleketini işgal etmek, onun varlıklarına el koymak, onun şehirlerini yıkmak, onun insanlarını durup dururken öldürmek -Rusya ve İsrail örneklerinde olduğu gibi- şerefsizliğin ötesinde cinayettir” diye konuştu.

Moskova hükümetinin gencecik çocukları annelerinin, babalarının koyunlarından alıp kendi otokratik ve mali çıkarlarları için kullandığını iddia eden Zentürk “Halkın çocuklarını, elalemin topraklarında savaşa gönderiyor ama bu arada bir de zenginleşiyorsanız, bu alçaklık ve şerefsizliğin dik alasıdır” dedi.

"ÖYLE BİR SİSTEM Kİ HUKUK YANINA YAKLAŞAMIYOR"

Rusya’da pek çok üst düzey bürokratın karıştığı yolsuzluk skandalı hakkında bazı bilgileri paylaşan Zentürk “Ya hakikaten Rusya batmış arkadaşlar, batmış. O yüzden bunlar savaşın ilk anlarında çöktüler, yok oldular, mahvoldular; hiçbir ekipmanları çalışmadı, iletişimleri çalışmadı, hiçbir şeyleri çalışmadı” iddialarında bulundu.

İnsanın bulunduğu her her yerde suçun olacağını, demokrasilerin de bundan hariç tutulamayacağını belirten Zentürk, demokrastik yönetimlerde bu tür rahatsızlıkların hızlı bir şekilde tespit edilip gereğinin yapıldığını savunduktan sonra "Demokrasi, şeffaf demokrasiyle kapalı otokratik ve antidemokratik rejimler arasındaki fark budur” diye konuştu.

Rusya Askeri Başsavcısı Valeri Petrov’un bundan birkaç sene önce yaptığı “Savunma Bakanlığı'nda tespit ettiğimiz kurumsal yolsuzluk sistemi, hukuk devleti ilkelerinin yaşama geçmesine mani oluyor" sözlerine de değinen Zentürk “Yani öyle bir sistem ki hukuk yanına yaklaşamıyor. Gerçekten yazık. Hem Ukraynalı gençlere yazık hem Rus gençlerine yazık” diye konuştu.