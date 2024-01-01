Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın yılbaşı gecesi Ukrayna topraklarına 90 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, yeni yıl gecesi Rus ordusunun Ukrayna topraklarına İHA ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya'ya ait toplam 90 "Şahed" tipi İHA'nın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın ayrıca Harkiv bölgesine 4 adet S-300 güdümlü füze, Herson ve Zaporijya bölgelerine 3 adet X-31P anti-radar füzesi ve bir X-59 füzesi gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, gece saatlerinde neredeyse Ukrayna’nın tüm bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildiği belirtilerek, "Yeni yıl gecesi askerlerimiz düşmanın 90 Şahed model İHA'sından 87'sini imha etmeyi başardı" ifadesi kullanıldı.