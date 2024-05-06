Rusya'nın Avrupa'da sabotaj hazırlığı yaptığı iddia edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'nın Avrupa'da sabotaj hazırlığı yaptığı iddia edildi
Avrupa'nın önde gelen istihbarat kuruluşlarına ait olduğu iddia edilen bir raporda Rusya'nın Avrupa genelinde ciddi bir sabotaj planı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı iddia edilen bir raporda, Rusya'nın uzunca bir süredir bombalama ve kundaklama gibi planlar üzerinde çalıştığının bilindiği vurgulandı.

Üç Avrupa ülkesinin ortaklaşa hazırladığı söylenen raporda "Rusya'nın eskisine nazaran çok daha agresif ve çok daha koordineli bir sabotaj girişimi için hazırlık içinde bulunduğunu gösteren önemli kanıtlara ulaşılmıştır" iddiası yer alıyor.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Ofisi Başkanı Thomas Haldenwang, raporun medyaya sızmasından kısa süre sonra "Rusya'nın sabotaj girişimlerinin önemli ölçüde arttığı aşikar" açıklamasında bulundu.

Fransa medyasına konuşan bir dışişleri yetkilisi de Rusya'nın Avrupa topraklarında "yüksek zarar potansiyeline sahip operasyonlar" düzenlemeye hazırlandığını belirtti.

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