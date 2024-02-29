Rusya’nın dondurulan varlıkları Ukrayna’ya mı verilecek. ABD meclisi yardımı reddetmişti

Kaynak: The Economist
Rusya’nın dondurulan varlıkları Ukrayna’ya mı verilecek. ABD meclisi yardımı reddetmişti
ABD’nin Ukrayna’ya yardımı reddetmesi üzerine batıda gözler Rusya’nın el konulan varlıklarına çevrildi.

Amerika Temsilciler Meclisi’nin Ukrayna’ya yardımı reddetmesi sonrası batılı politikacılar alternatif fon arayışına girdi.

"TARTIŞMALAR BERABERİNDE GELDİ"
Gözler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası iki yıl önce dondurulan 260 milyar Euro değerindeki varlıkların bu amaçla kullanılmasına çevrildi. Ancak bunun ahlaki olup olmadığına yönelik tartışmalar da beraberinde geldi.

YELLEN ÇAĞRI YAPMIŞTI
27 Şubat'ta Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, bu varlıkların değerinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ancak portföyün büyük kısmı Belçika'da bulunuyor ve Avrupa Birliği bunu kullanmanın mantıklılığı ve yasallığı konusunda bölünmüş durumda.

NAKİT BAKİYESİ BİRİKİYOR
Varlıkların yaklaşık 190 milyar Euro'su Belçika'da bir saklayıcı olan Euroclear tarafından kontrol ediliyor. Rusya'ya aktaracağı yatırım getirileri ve anapara geri ödemeleri, şu anda yaklaşık 132 milyar Euro tutarında olan ve Euroclear bankasının kârlı bir şekilde yatırım yapabileceği nakit bakiyesi olarak birikiyor.

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