Kremlin'den AB'ye tepki! Finans kurallarına aykırı

Peskov, “Bu fonların başka yerlere aktarılması, uluslararası finans kurallarına tamamen ters düşmektedir,” dedi.

Moskova’daki bir basın toplantısında konuşan Peskov, AB’nin Rus varlıklarının Ukrayna’nın savunmasına yönlendirilmesine onay vermesini eleştirdi.

AB’nin bu kararı “ihtiyatlı” olarak nitelendiren Peskov, “Bu tür eylemlerin ve olası sonuçlarının tehlikelerinin farkında oldukları için daha yumuşak bir yaklaşım benimsediler,” diye ekledi. Peskov, Rus varlıklarına yönelik bu kararın hala bir “hırsızlık” olduğunu vurgulayarak, “Bu fonlar Rusya’ya aittir ve başka amaçlar için kullanılmaları kabul edilemez,” ifadesini kullandı. Alınan kararın uygulanışını yakından izleyeceklerini belirten Peskov, Rusya’nın bu duruma nasıl yanıt vereceği konusunda da çalışmalar yapıldığını söyledi.

AB Konseyi ise, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’nın savunması ve yeniden yapılanması için kullanılmasına ilişkin bir planın üye devletler tarafından onaylandığını duyurdu. Plan kapsamında, elde edilen gelirlerin yüzde 90’ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna’nın askeri desteklenmesine, geri kalan yüzde 10’u ise ülkenin yeniden yapılanmasına harcanacak. Batılı ülkeler, Rusya’ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı dondurmuştu.