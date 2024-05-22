Kremlin'den AB'ye tepki! Finans kurallarına aykırı

Kaynak: AA
Kremlin'den AB'ye tepki! Finans kurallarına aykırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanma planına tepki gösterdi.

Peskov, “Bu fonların başka yerlere aktarılması, uluslararası finans kurallarına tamamen ters düşmektedir,” dedi.

Moskova’daki bir basın toplantısında konuşan Peskov, AB’nin Rus varlıklarının Ukrayna’nın savunmasına yönlendirilmesine onay vermesini eleştirdi.

kremlin-rus-varliklarinin-ukrayna-icin-kullanmasi-uluslararasi-finans-kurallarina-aykiri-yenicag2.jpg

AB’nin bu kararı “ihtiyatlı” olarak nitelendiren Peskov, “Bu tür eylemlerin ve olası sonuçlarının tehlikelerinin farkında oldukları için daha yumuşak bir yaklaşım benimsediler,” diye ekledi. Peskov, Rus varlıklarına yönelik bu kararın hala bir “hırsızlık” olduğunu vurgulayarak, “Bu fonlar Rusya’ya aittir ve başka amaçlar için kullanılmaları kabul edilemez,” ifadesini kullandı. Alınan kararın uygulanışını yakından izleyeceklerini belirten Peskov, Rusya’nın bu duruma nasıl yanıt vereceği konusunda da çalışmalar yapıldığını söyledi.

AB Konseyi ise, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna’nın savunması ve yeniden yapılanması için kullanılmasına ilişkin bir planın üye devletler tarafından onaylandığını duyurdu. Plan kapsamında, elde edilen gelirlerin yüzde 90’ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna’nın askeri desteklenmesine, geri kalan yüzde 10’u ise ülkenin yeniden yapılanmasına harcanacak. Batılı ülkeler, Rusya’ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı dondurmuştu.

kremlin-rus-varliklarinin-ukrayna-icin-kullanmasi-uluslararasi-finans-kurallarina-aykiri-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Rusya’nın dondurulan varlıkları Ukrayna’ya mı verilecek. ABD meclisi yardımı reddetmişti
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak
Son Haberler
Yusuf Demir hayatını kaybetti Spor
Yusuf Demir hayatını kaybetti
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı Magazin
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay Gündem
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi Gündem
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi
Mehmet Büyükekşi rahatsız Spor
Mehmet Büyükekşi rahatsız
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi Gündem
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı Gündem
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı