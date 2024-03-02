Üçüncü dünya savaşını çıkaracak ses kaydı. Gizli plan deşifre oldu

Rusya devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Mönetmeni Margarita Simonyan tarafından sosyal medyaya yayınlanan bir ses kaydına göre, Alman Hava Huvvetleri subayları geçen ay Kırım Köprüsü'ne saldırı için Ukrayna'ya füze ve istihbarat sağlanması planını ele aldı. Alman generaller, uzun menzilli Taurus füzelerinin Kiev'e gizlice nakledilmesi olasılığını tartıştı.

"DÖRT ALMAN SUBAY KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ NASIL VURACAĞINI KONUŞUYOR" İDDİASI

Toplantının 40 dakikalık kaydının 19 Şubat tarihine dayandığını iddia eden Simonyan, yayınladığı ses kaydının her şeyi açıkladığını, dört Alman subay Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını, bunun için kaç füzeye ihtiyaç duyulacağını ve bunun ‘fark edilmeden nasıl yapılacağını’ tartıştıklarını iddia etti.

Ayrıca yayınlanan ses kaydında bir Alman subayın "Köprünün yıkılması için 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" dediği duyuluyor.

ALMANYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili Berlin'den açıklama istediklerini açıkladı.



Alman Der Spiegel dergisi ise yapılan ilk incelemeler sonrası kaydın gerçek olduğunu gösterdiğini yazdı. Bild gazetesi ise sızıntının arkasında muhtemelen Rus istihbaratının olduğunu ifade etti.

Almanya Savunma Bakanlığı’da olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve Hava Kuvvetleri içindeki konuşmaların dinlenip dinlenmediğini araştırdıklarını duyurdu.