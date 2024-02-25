Rusya’nın gönüllüleri cephede nasıl kullandığı ortaya çıktı

Edinilen bulgulara göre, Rus güçleri 2022'nin sonlarında Ukrayna'nın doğusunda yer alan Balakliia kasabasından çekilmişti. O esnada Ukrayna birlikleri tarafından takip edilip topçu ateşine tutulduklarında geride kaçışı sağlayacak yetersiz donanıma sahip bir grup gönüllü askeri binevi kurban etmek üzere bıraktılar. Yaklaşık 50 kişiden oluşan bu grubun, Rus güçlerini desteklemek için Ukrayna’da konuşlandırdığı gönüllü Ulusal Ordu Muharebe Rezervi'nden ve kısaca BARS olarak bilinen birlik olduğu anlaşıldı. BARS biriminin operasyonlarda neler yaptıklarına dair bulgular ortaya çıktı.

AĞIR SİLAH VE HAVA DESTEĞİ YOK

2015'te kurulan BARS'ın ilk kez muharebe birlikleri Ukrayna'nın işgali sırasında konuşlandırıldığı belirtildi. Dört müfreze üyesine göre, BARS birliğinin Balakliia'yı savunmak için ağır silahlar ya da hava desteği olmadan, arızalı iletişim, düşman ordusu ve koordinasyonsuzlukla baş başa bırakıldığını söyledi.

Elde edinilen bulgularda BARS savaşçılarının hava desteği olmamasından şikayet ettikleri öğrenildi.

VATANSEVERLİKLE ÖVDÜ

Rusya son aylarda cephe hattının bazı bölümlerinde toprak kazanımları elde etti. Ukrayna, savaşı sürdürebilmek için daha fazla ekipmana ve Batılı müttefiklerinin desteğine ihtiyacı olduğunu defalarca dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki kez BARS'ın savaşa katkılarını övdü. 21 Şubat 2023'te parlamentoda yaptığı senelik konuşmada BARS savaşçılarının vatansever gönüllüler olduğunu söyledi ve onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

GERÇEK SAYISI AÇIKLANMIYOR

Savaş üçüncü yılına girerken askeri uzmanlar, BARS'ın hala düzensiz güç olduğunu söyledi. King's College London Savunma Çalışmaları Bölümü'nde doçent olan Rod Thornton, BARS'ın Ukrayna'da ve yakın bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 200,000 kişilik Rus gücüne 10,000 ila 30,000 arasında askerle katkıda bulunduğunu düşünüyor. Rusya ise BARS savaşçılarının net sayısını açıklamıyor.

EN SERT İKİ CEPHEDE SAVAŞIYORLAR

Moskova tarafından atanan Zaporijya temsilcisi Dmitry Rogozin'in sosyal medya paylaşımlarında BARS birlikleri son aylarda en sert çatışmaların yaşandığı iki cephe olarak nitelenen Ukrayna'nın kuzeydoğusunda ve güneydeki Zaporijya bölgesinde savaşıyor. İngiltere merkezli bir savunma düşünce kuruluşu olan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) Kara Harbi Araştırma Görevlisi Nick Reynolds, BARS birimlerinin Rus piyade gücündeki boşlukları doldurmada faydalanıldığını öne sürdü.

GÖNÜLLÜLER GERİDE KALDI

6 Eylül 2022'de Balakliia'daki Rus kuvvetleri büyük bir Ukrayna karşı saldırısı karşısında geri çekilmekteydi. Ukrayna kuvvetleri yakındaki Verbivka ve Lagery yerleşimlerini ele geçirmişti. Ancak BARS savaşçıları geride kalmıştı.

Edinilen bilgilerde 29 yaşındaki Sibiryalı Kuznetsov'un komuta ettiği bir BARS 9 müfrezesinin Balakliia'daki kavşağa giderek Ukrayna güçlerini püskürtmeye giriştikleri ancak askerlerin Ukrayna güçleri karşısında silahlarının yetersiz kalacaklarını bildikleri belirtilmişti.

“UNUTULDUK”

Adının açıklanmamasını isteyen gönüllülerden birine göre, BARS gücünün iki üyesi, destek almak amacıyla yakındaki bir topçu birliğiyle temas kurmak için telsiz sinyali olan bir nokta bulmak üzere gönderildi. Bu kişiler, yaklaşık 24 saat sonra topçu birliğinin yerini tespit ettiklerini ancak topçu birliğinin çoktan Rusya'ya doğru geri çekildiğini ve bu yüzden yardım edemediğini açıkladı. Gönüllü “İlk izlenimim unutulduğumuz yönündeydi. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi” dedi.