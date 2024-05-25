Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Harkiv kentinde, Rusya'ya ait bir savaş uçağının inşaat malzemeleri satılan bir mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil hedeflere saldırdığını doğruladı. Zelenskiy, mağazanın içinde birçok çalışan ve ziyaretçinin bulunduğunu belirtti.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, yaptığı sosyal medya paylaşımında, mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini ve saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sinegubov, mağazada yangın çıktığını ve 16 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini ve 10 bin metrekareden fazla bir alanın yandığını ifade etti. Klimenko, mağazada 200'den fazla kişinin bulunabileceğini belirtti.

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