Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekildikten sonra ilk sefer

Tahıl Anlaşmasının sonlandırılmasının ardından Ukrayna'dan ayrılan ilk gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

KAYNAK: AA
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekildikten sonra ilk sefer

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Odessa Limanı'ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı'na saat 06.10'da giriş yaptı. "Joseph Schulte" adlı geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.

Anlaşma iki kez uzatılmıştı

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı. Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı.

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