Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi

Rusya’nın 47 yıl sonra ilk kez Ay’a gönderdiği uzay aracı Luna-25 Moskova saatiyle 11.57’de Ay’ın yörüngesine girdi.

Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi

Rusya’nın 47 yıl sonra başlattığı Ay misyonu başarılı şekilde devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta fırlatılan Luna-25 adlı uzay aracının Moskova saatiyle 11.57’de Ay’ın yörüngesine girdiği bildirildi. Luna-25, görev kapsamında ayın etrafında yaklaşık 5 gün boyunca dönmesinin ardından 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna yumuşak bir iniş için rotasını değiştirecek. Luna-25’in başarılı iniş yapması halinde Ay’ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl görev yapması planlanıyor.

Öte yandan, Hindistan’ın da geçtiğimiz ay Ay’a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

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