Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi

Rusya’nın 47 yıl sonra başlattığı Ay misyonu başarılı şekilde devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta fırlatılan Luna-25 adlı uzay aracının Moskova saatiyle 11.57’de Ay’ın yörüngesine girdiği bildirildi. Luna-25, görev kapsamında ayın etrafında yaklaşık 5 gün boyunca dönmesinin ardından 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna yumuşak bir iniş için rotasını değiştirecek. Luna-25’in başarılı iniş yapması halinde Ay’ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl görev yapması planlanıyor.

Öte yandan, Hindistan’ın da geçtiğimiz ay Ay’a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

