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  • Rusya'nın füze saldırısında 5 katlı bina yerle bir oldu: 4 ölü, 8 yaralı

Rusya'nın füze saldırısında 5 katlı bina yerle bir oldu: 4 ölü, 8 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:12
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Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü

Rusya'nın füze saldırısında 5 katlı bina yerle bir oldu: 4 ölü, 8 yaralı
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Ukrayna Başsavcılığı Ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Zaporijya'da sivil yerleşim birimlerine füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, S-300 füzesinin 5 katlı konuta isabet ettiği belirtilen açıklamada, "İlk verilere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Biri çocuk 5 kişi kayıp." ifadesi yer aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde görevli ekipler bir yandan enkaz alanını molozlardan temizlerken bir yandan da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli patlama sonucu çevredeki birkaç konutun da hasar gördüğü bölgede evsiz kalanlar için çadırlar kuruldu. (AA)

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