Zelensky Rus savaşının başından beri bir yıldır yaşadığı odasını gösterdi

Zelensky, 24 Şubat 2022'den beri üzerinde yattığı Cumhurbaşkanlığı ofisindeki küçük yatağını gösterdi. Küçük odada ayrıca aynalı tuvalet masası ve lavabo, koltuk, sehpa, TV ve gardırobun bulunduğu görüldü.

Zelensky, çoğunlukla haki renkli kıyafetlerini göstererek , "Burada küçük bir gardırobum var. Aynı kıyafetler var. Benim giydiğim şey bu" dedi.

En son Rusya'nın işgalinin ilk gününde giydiği ceketini de gardırobundan çıkardı.

Zelensky, "Bu bir sembol. Savaşın yakında biteceğini, yakında kazanacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla onu kullanacağız" dedi.

Komarov, ceketin zaferi bekleyip beklemediğini açıkladı. Zelensky buna geniş bir gülümsemeyle cevap verdi:

Evet. Olacak, her şey olacak.

Zelenskyi'nin, savaşın başlamasından sonra yalnızca askeri kıyafetler giymesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Zelensky, savaşı kazandıktan sonra klasik bir takım elbise giyeceğini itiraf etti.

ZELENSKY'NİN 24 ŞUBAT'TAKİ BÜYÜK BASIN TOPLANTISI

Bu konuda, 24 Şubat 2023'te devlet başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özellikle şunları dile getirdi:

Ukraynalı pilotlar, F-16 savaş uçakları konusunda eğitimlerine devam ediyor, ancak Batı henüz bu uçakları bize sağlama konusunda nihai bir karar vermiş değil; ülkemizin şu an için asıl görevi ve önceliği silahların devri konusunda ortaklarla müzakereler; aynı zamanda Ukrayna, hâlihazırda sağlanan yardım için Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne minnettardır;

Birleşmiş Milletler bünyesinde Rusya için özel bir mahkeme kurulabilir; Ukrayna, tüm bu süre boyunca Rusya'nın ülkemiz topraklarındaki saldırganlığının neden olduğu tüm zararı telafi edecek bir mekanizma oluşturmaya çalışıyor.