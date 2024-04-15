'Rüya gibi bir 5 yıl olacak' Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nin ilk toplantısında konuştu

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan belediye meclis toplantısı, CHP’nin meclis çoğunluğuna sahip olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Toplantının öncesinde Ekrem İmamoğlu, Meclis üyelerinin tamamının elini sıktı ve yeni dönemin ilk oturumunu açtı. Yerel seçimler hakkında konuşan İmamoğlu, "31 Mart yerel seçimlerinde halkımız demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul'u 5 yıl daha yönetmemiz için bize sorumluluk yüklemiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kaydetti.

Yeni dönem hakkında, "İkinci dönemimizde de İstanbul'un atılım ve yatırım dönemi daha da büyüyerek devam edecektir" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Milletimiz 31 Mart seçimlerinde çok değerli mesajlar vermiştir" dedi.

İmamoğlu, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Her birimiz o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleyen, tam anlamıyla demokratik Meclis tecrübesini tam anlamıyla hemşerilerimize yaşatacağız." açıklamasında bulundu.

“PARTİZANLIK BİZİM YÖNETİM ANLAYIŞIMIZDA YOKTUR”

31 Mart seçim sonuçlarının adaletli, dürüst ve sorun çözme odaklı bir siyaset talebinin yansıması olduğunu ifade eden İmamoğlu, “31 Mart, insanları kutuplaşmayan, ortak akla dayanmayan ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz ve olmamalıdır. Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur.” dedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaptığı konuşmada; Meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve hükümete çağrıda bulunan İmamoğlu, "Gelin, İstanbul'umuzu ve ülkemizi güzel ve müreffeh günlere hep birlikte taşıyalım. Gelin, 31 Mart'ı demokrasiyle taçlandıralım.“ ifadelerini kullandı.

Akılcı, şeffaf ve hesap verebilir politikalarla ekonominin ayağa kaldırılması için hep birlikte çalışmanın gerekliliğinden bahseden İmamoğlu, “Hep birlikte İstanbul'umuzu ve ülkemizi hep birlikte depreme hazırlayalım." dedi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI'NIN TUTUKLANMASINA TEPKİ

İmamoğlu, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi ve "Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya, benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğim Çorlu Tren Faciası'na kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumluların partisine bakılmadan cezası verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Bu bahsi geçen işlerde yıllardır birileri korunurken Antalya'da yaşanan kazada Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması, hızlı tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaşatmıştır. Bu duygunun gözetilmesinin önemli olduğunu duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim." söyleminde bulundu.

“ŞİİR GİBİ BİR 5 YIL”

İstanbul’da yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, “Hep birlikte, uzlaşıyla atacağımız her doğru adım, şehrimizin ve ülkemizin bütünlüğünü, kardeşliğini pekiştirecek. İstanbulumuzun hem Ortadoğu hem de Balkan coğrafyası için çok önemli bir merkez, örnek bir coğrafya olduğu ortadadır.” Dedi.

İmamoğlu, “Hep birlikte, İstanbul’a şiir gibi, rüya gibi bir 5 yıl yaşatabilir, İstanbulluların gönlünde çok müstesna bir yere sahip olabiliriz. Bu umut ve heyecanla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” Söyleminde bulundu.