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Rüya kusmak ne demek? Rüyada kusmanın anlamı nedir?

Rüya kusmanın genel olarak iyi anlamları bulunuyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:38
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Rüya kusmanın anlamı nedir. Rüyada kusmak ne demek

Rüya kusmak ne demek? Rüyada kusmanın anlamı nedir?
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Eğer kişi rüyasında kusuyorsa günahlardan tevbe edeceğine işarettir.

Eğer bir kimse rüyasında oruçlu olduğu halde kusuyorsa borcunu ödemeye gücü yettiği halde onu ödemediğine yorumlanır.

Rüyada bir kişi yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görüyorsa mal ve servete işaret ediyor.

Rüya sahibi rüyasında kusuyorsa haksız olarak almış olduğu bir şeyi tekrar sahibine iade etmesi gerektiğine yorumlanır.

KAN KUSMAK

Rüyada çok çok kan kustuğunu görmek fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalardan gurbette bulunan birinin evine dönmesine işaret eder.

Olumsuz olarak ise rüyada kusmak, haram mala, günaha ve kötü işlere alâmettir.

Yorumculara göre, rüyada kusmak fakirler için hayır, zenginler için zarardır.

Ayrıca rüyada kusmak kişinin düşünmeden hareket ettiğinine ve durumun kişiyi zora sokacağına yorumlanır.

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