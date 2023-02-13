Rüyada altın görmek ne anlama gelir

Rüyada altın görmek merak edilen rüya tabirlerinden birisi. Peki Rüyada altın görmenin anlamı nedir? İşte ayrıntılar…

Altın zenginliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Rüyada altın görenlerde zenginliğe işaret olduğunu düşünüyor. Peki rüyada altın görmek neye işaret eder? Rüyada altın görmenin anlamı nedir?

Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanıyor. Rüyada altın görmek ya da altınla ilgili bir şeyle görmek maddi ve manevi yönden kişinin isteyeceği şeylerin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Ayrıca kişinin çevreden yardım ve iyiliklerin olacağı bir dönem yaşayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere alâmet ettiğine inanılıyor.

Rüyada altın bilezik taktığını görmek ise rüya sahibinin eline geçecek bir miras olduğu şeklinde yorumlanıyor.

RÜYADA BÜYÜK BİR ALTIN PARÇASI GÖRMEK

Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delâlet eder.

Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek iş hususunda sıkıntıya düşmeye işaret ediyor.

RÜYADA GÖZLERİNİN ALTIN OLDUĞUNU GÖRMEK

Saflığa, anlaşmaya ve doğru söz olarak da tabir ediliyor.

Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek kör olmaya işaret ediyor.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tâbir olunur:

Riyaset (baş olma, reislik)

Hikmet

Günah ve hile

Gam ve keder

Evlad ve kardeş.