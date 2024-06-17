Denizli'de orman yangını

Kaynak: İHA
Denizli'de orman yangını

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyala Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Alınan bilgilere göre ormanlık alanda henüz neden tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

aw229805-02.jpgYapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda orman ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın büyüyüp yayılmadan kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yanan orman sahasında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Yangın nedeniyle 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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