Denizli'de orman yangını

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyala Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Alınan bilgilere göre ormanlık alanda henüz neden tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda orman ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın büyüyüp yayılmadan kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yanan orman sahasında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.