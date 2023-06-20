Rüyada kişinin araba görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada araba görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada araba ne demek? Rüyada araba görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ARABA NE DEMEK?

Rüyada araba hayatta ilerlemek için sahip olduğumuz tüm kaynakların temsilcisidir. Aynı zamanda hayatımızda bir noktadan diğer bir noktaya varmak için kullandığımız tüm araç gereçler, yeteneklerimiz ve aldığımız eğitimi de temsil edebilir.

Gerçek hayatta nasıl araba bizi bir noktadan diğer noktaya götürüyor ise bilinçaltı dilinde de aslında durum bundan farklı değildir. Araba amaçlarımıza ulaşmak için kullandığımız her şeyin sembolü olabilir.

Rüyada araba görmek hayatımızın gidişatını hızlandırıcı bir araç ya da fırsatı elde etmeye de delalet eder. Bu rüyayı gören kişi için mevcut gidişatın hızlanması ve işlerin daha çabuk bir biçimde sonuca ulaşması mümkün olacaktır.

Araba aynı zamanda kişiyi amaçlarına daha çabuk ulaştırıcı bir vesilenin simgesi olabilir. Kısacası, rüyasında araba gören kişi gitmek istediği yere daha çabuk gidebilme imkanını elde eder.

Rüyada araba aynı zamanda bize değişim sinyalleri verir. Kişi şu anda nerede bulunuyor olursa olsun onun için ya mekan değişikliği ya da iş değişikliği söz konusu olabilir. Bu rüyayı tüm umutların tükendiğini düşünen biri görürse bu kişi zor da olsa bulunduğu durumdan kurtulabilir ama yine de bu kurtuluş kişinin kendisine bağlıdır.

Arabanın çok eski ya da kırık dökük olması bu kurtuluşun zahmetli de olsa mümkün olduğuna, arabanın gıcır gıcır ve güzel olması kurtuluşun daha kolay olacağına işaret eder.