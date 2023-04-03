Rüyada ayakkabı görmek ne anlama geliyor?

Rüyada ayakkabı görmek zenginliğe ve servete işarettir.

Rüyada ayakkabı görmek bazen de olumsuz anlamalara yorulur.

Eğer rüya sahibi rüyasında ayakkabısını kaybediyorsa kötü günlerin geleceğine delalet eder.

Tam tersi rüyada rahat bir ayakkbı gitmek ise güzel, huzurlu ve rahat günlerin geleceğine yorumlanır.

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yırtık bir ayakkabı görmek tehlikeli durumlarla karışılanacak demektir.

Rüyada ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye tabir edilir.

Rüyada bir kadının ayakkabısını çıkarması ayrılığıa işaretti.r

Rüyada görülen çocuk ayakkabısı ise işlerin kötüye gitmesine delalettir.

Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına ve menfaate işarettir.