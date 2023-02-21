Rüyada baba görmek ne demek? Rüyada babamı gördüm ne anlama geliyor?

Rüyada bazen vefat etmiş bazen de hala hayatta olan çok sevdiklerimizi görebiliriz.

Rüyada baba görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.

Rüyada genel olarak baba, anne, dede ve akraba görmek hayır ile güzel işlere delalet eder.

Baba görmek umulmayan yerden gelecek rızka da yorumlanır.

RÜYADA BABAYI ÖLMÜŞ GÖRMEK

Rüyada baba tarafından sevildiğini ve okşandığını görmek bütün bela ve musibetlerden uzak kalmaya, sevince ve mutluluğa tabir edilir.

Hasta birinin rüyada babasını görmesi hastalıktan şifa bulacağının işaretidir.

Rüyada babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görmek dünya ve din işlerinde babanın yolunu takip etmek olarak yorumlanır.

Hayattaki babasını ölmüş görmek silinmiş acıların yeniden meydan bulacağına, babayı aileden biriyle kavga eder görmek de ayrılığa delâlet eder.

Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesaretle gidebilir.

Rüyayı gören kişinin babası yaşıyorsa bu işbirliği mutlu edecektir. Babası ölmüşse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir demektir.