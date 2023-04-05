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Rüyada Bardak görmek ne anlama geliyor?

Rüyada barda görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:20
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Rüyada Bardak görmek ne anlama geliyor

Rüyada Bardak görmek ne anlama geliyor?
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Rüyada bardak görmek sevgiye mutluluğa işarettir.

Rüyada cam bardaktan su içtiğini görmek dost ve yaranlarından sevgi ve muhabbete mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada bardak görmek, ele geçecek bolca paraya yorulur.

Rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye tabir olunur.

Rüyada elinde su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.

Rüyada toprak bardaktan su içtiğini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder.

Rüyada bir bardağı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin yaklaştığına veya fena bir habere yorumlanır.

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