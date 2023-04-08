8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?

Rüyada biber görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:02
Takip Et

Rüyada biber görmek ne anlama geliyor

Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
+
Aa
-

Rüyada biber görmek dedikodunun başınıza büyük bir sorun çıkaracağına işarettir.

Rüyada biber görmek etrafınızdaki insanlara dikkat edilmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada biber sattığını görmek hastaysanız iyileşeceğinize delalet eder.

Rüyada biber almak geçim sıkıntısına da tabir edilir.

Rüyada biber yemek pişman olacağınıza yorumlanır.

Rüyada biber görmek gam ve kedere işarettir

Rüyada biber yediğini görmek, ağır ve çirkin söz işitmeğe; birine biber verdiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
4
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
7
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.