﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?

Rüyada birini bağlamak sizi kıskananların olduğuna ve ama buna rağmen başarılı olacağınıza işarettir.

Rüyada bir şeyi bağlamak veya düğümlemek, inci gerdanlık gibi takılara delalettir.

Rüyada bir düşmanı bağlamak para kazanacağınıza yorulur.

Rüyada bir köpeği veya hayvanı bağlamak iyiye giden işlerin bozulmasına ve parasızlığa tabir edilir.

Rüyada şehir ve köyde bağlı olduğunu görmek, o şehir veya köye yerleşmeye işarettir.

Rüyada bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günaha, gam ve gussaya delâlet eder.

Rüyada bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek, iyiye işaret değildir ve bunun sonunda keder vardır.