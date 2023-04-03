3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?

Rüyada birini veya bir şeyi bağlamanın farklı anlamaları vardır.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:06
Takip Et

Rüyada birini bağlamak ne demek. Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek

Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
+
Aa
-

Rüyada birini bağlamak sizi kıskananların olduğuna ve ama buna rağmen başarılı olacağınıza işarettir.

Rüyada bir şeyi bağlamak veya düğümlemek, inci gerdanlık gibi takılara delalettir.

Rüyada bir düşmanı bağlamak para kazanacağınıza yorulur.

Rüyada bir köpeği veya hayvanı bağlamak iyiye giden işlerin bozulmasına ve parasızlığa tabir edilir.

Rüyada şehir ve köyde bağlı olduğunu görmek, o şehir veya köye yerleşmeye işarettir.

Rüyada bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günaha, gam ve gussaya delâlet eder.

Rüyada bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek, iyiye işaret değildir ve bunun sonunda keder vardır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
3
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
4
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
6
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
7
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
﻿Rüyada birini bağlamak ne demek? Rüyada bir şeyi bağlamak ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.