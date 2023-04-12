﻿Rüyada burun görmek ne anlama geliyor? Rüyada burun görmek neye işaret?

Rüyada burnunun kısaldığını görmek halk arasında kötülenmeye delâlet eder.

Rüyada kendi burnunun güzel bir halde olduğunu görmek, yine insanın kendi haline işarettir.

Rüyada burnunun ucunun kesilmiş olduğunu görmek, ölüme veya insanlar arasında rezil edecek bir harekette bulunmaya yorumlanır.

Rüyada iki tane burnu olduğunu görmek doğacak iki çocuğa tabir edilir.

RÜYA BURNUNUN OLMADIĞINI GÖRMEK

Rüyada burnunun olmadığını görmek, merhamet ve şefkat eksikliğine delâlet eder.

Rüyada güzel bir şey kokladığını görmek, sevinç ve sürura yorulur.

Burun görmek, bazı kere de ana ve babaya alâmettir.

Rüyada burun görmek iş hayatınızda yenilikler olacak demektir.