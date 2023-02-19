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Rüyada çadır görmenin anlamı nedir? Rüyada çadır görmek neye işaret?

Rüyada şaşırtan durumlardan biri de çadır görmek. Rüyada çadır görmenin anlamı nedir?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:46
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Rüyada çadır görmek nedir. Rüyada çadır görmek

Rüyada çadır görmenin anlamı nedir? Rüyada çadır görmek neye işaret?
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Rüyada çadır görmek yolculuğua işaret eder. Ayrıca bekar birinin evleneceğine de yorumlanır.

Ya da evli olaran birinin yeni ev alacağına delalet eder.

Ancak eğer çadırdan içeri giryorsanız birinden kötülük geleceğine yorumlanır.

Eğer rüya sahibi erkek ise ve rüyasında çadır kuruyorsa elinin iş tutacağına ve iş sahibi olacağına tabir olur.

Eğer rüya sahibi erkek çadır topladığını görüyorsa kendi işinin sahibi olacağına delalet eder.

Rüya gören kişi çadırda uyuyorsa sevdiğinden haber geleceği manasına geliyor.

Çadırda oturduğunu görüyorsa rüyasında, yakında güzel olayların olacağına işarettir.

Yine rüyada görülen çadır, çok kere mülke delâlet eder.

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