﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?

Rüyada genel olarak cenaze görmek, olumlu ve iyi şeylere yorulur.

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle kardeşlik etmeye işarettir.

Rüyada bir kimse tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder.

Rüyada kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın başına geçer.

RÜYADA KENDİSİNİ ÖLMÜŞ GÖRMEK

Rüyada kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine yorumlanır.

Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek, haram mal ile tâbir olunur.

Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa işarettir.

Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşacak demektir. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanacağının haberidir.