Rüyada çeşme görmek neye işaret? Rüyada çeşme görmenin anlamı nedir?

“Rüyada çeşme görmenin anlamı nedir? Rüyada çeşme görmek kötü mü?” diye merak ediliyor.

Genel olarak rüyada çeşme görmek, mutluluk anlamına geliyor. Yani çeşme iyiye yoruluyor.

Ayrıca temiz bir çeşmeden su alan kişinin kısmetinin açık olacağına ve kısmetine kavuşacağına delalet ediyor.

Eğer rüya sahibi erkek ise mutlu, huzurlu ve temiz bir aşk yaşayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Kadın veya erkek evliyse çeşmenin bolluk veya berekete işaret ettiği belirtiliyor.

ÇEŞMEDEN BERRAK YA DA BULANIK SU AKMASI

Eğer rüya sahibi çeşmeden akan bir berrak su görüyorsa, para konusunda sıkıntı yaşamayacağı ama eğer bulanık su akıyorsa para konusunda sıkıntıya düşeceğine işaret ediyor.

Rüya tabircilerine göre, rüyada bir çeşmede abdest aldığını görmek hayır ve bereket demek.