Rüyada değirmen görmek ne anlama geliyor?

Rüyada değirmen görmek aile halkının sıkıntı ve dara düşmesine işarettir.

Rüyada değirmen görmek bekar kız için evlenmeye delalet eder.

Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve adam öldürmeye yorumlanır.

Rüyada değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa; buğday veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek umumi halin şöyle böyle devamına tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada değirmen taşının döndüğünü görmesi, değirmendeki un miktarınca gelecek hayra anlamlandırılır.

Rüyada değirmenin döndüğünü görmek yolculuk, buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntı ile tâbir olunur.

Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa işarettir.

Değirmende buğday veya arpa yahut kendisinden istifade edilecek faydalı bir şeyin öğütüldüğünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının genişliğine, hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.

Rüyada değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.