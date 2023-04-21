Rüyada değirmen görmek ne anlama geliyor?

Rüyada değirmen görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada değirmen görmek ne anlama geliyor?

Rüyada değirmen görmek aile halkının sıkıntı ve dara düşmesine işarettir.

Rüyada değirmen görmek bekar kız için evlenmeye delalet eder.

Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve adam öldürmeye yorumlanır.

Rüyada değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa; buğday veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek umumi halin şöyle böyle devamına tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada değirmen taşının döndüğünü görmesi, değirmendeki un miktarınca gelecek hayra anlamlandırılır.

Rüyada değirmenin döndüğünü görmek yolculuk, buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntı ile tâbir olunur.

Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa işarettir.

Değirmende buğday veya arpa yahut kendisinden istifade edilecek faydalı bir şeyin öğütüldüğünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının genişliğine, hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.

Rüyada değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım Güncel
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı Siyaset
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi Dünya
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri Güncel
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti Siyaset
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti