Rüyada eldiven görmek ne anlama geliyor?

Rüyada ilk defa eldiven giymek maaşı yüksek bir işe girileceğine işarettir.

Rüyada yırtık veya kirli bir eldiven giymek ise iyiye yorulmaz.

Rüyada başkasına ait eldivenleri almak hayırlı değildir.

Rüyada eldiven kaybettiğini görmek sevdiklerinizin sizi terk edeceğine delalet eder.

Rüyada yeni eldiven görmek zor günlerden sonra feraha kavuşmak.demektir.

Bir kimsenin rüyada elinde eldiven olduğunu görmesi, önünde güzel ve mesut günlerin bulunduğuna delâlet eder.

Bazı kere de eldiven görmek, yeni yeni kimselerle tanışmaya işarettir.