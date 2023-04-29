Rüyada elma görmek ne anlama geliyor?

Rüyada elma görmek hem iyi hem de kötü anlama geliyor.

Rüyada elma görmek ne anlama geliyor?

Rüyada elma görmek barışın, bolluğun, zenginliğin işarettir.

Rüyada elma görmek planlarınızın olumlu sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada elma görmek her işte şansın sizinle olacağına yorumlanır.

Rüyada elma ağacı altında dinlenmek mutlu bir evliliğin olacağına tabir edilir.

Rüyada masa üzerinde elma görmek, çevrenizin genişleyeceğine işarettir.

Rüyada elma almak kar getirecek bir işe yatırım yapacağınızın haberidir.

RÜYADA ELMA GÖRMEK

Rüyada görülen elma yeşil, ham ya da çürükse, gerçekleşmesini istediğiniz hayallerin olamayacağını bildirir.

Rüyada elma görmek evlada ve güzel yüzlü insanlara delâlet eder.

Rüyada elma ağacı diktiğini görmek, bir yetimi büyütmek ve ona kol kanat germek ile tâbir olunur.

Yine rüyada görülen elma ağacı, insana yakın bir mümine alâmettir.

Rüyada çiçekleri üzerinde bir elma ağacı görmek, mesut bir ömre ve nimete, kuru elma ağacı görmek, fakirlik, üzüntü ve borca delâlet eder.

Ekşi elma görmek, dağınıklığa, zararlara, bağırıp çağırmaya alâmettir.

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