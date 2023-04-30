Rüyada ev görmek ne demek? Rüyada ev görmenin anlamı nedir?

Rüyada ev görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada ev görmek ne demek? Rüyada ev görmenin anlamı nedir?

Rüyada ev görmek hayatında güzel şeylerin olacağına işarettir.

Rüyada ev görmek mutluluğun habercisidir.

Rüyada karanlık ve pis ev görmek sıkıntıya delalet eder.

Rüyada dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.

Bir kimsenin rüyada demirden imal edilmiş bir ev görmesi, zevcesiyle beraber uzun bir ömür süreceğine işarettir.

Rüyada görülen ev, rüya sahibinin dünyası olarak tâbir edilir.

Rüyada evini ve evinin odalarını genişlettiğini görmek, dünyada halinin genişlemesine, geçim ve nasibin çok olmasına delâlet eder.

Rüyada bir evi sırtına yükleyip götürdüğünü görmek, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine almaya işarettir.

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