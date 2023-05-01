Rüyada ezan sesi duymak ne demek? Rüyada ezan sesi duymanın anlamı nedir?

Rüyada ezan sesi duymak mutluluğun habercisidir.

Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur.

Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder.

Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek doğru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan okuduğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zat hakkında doğru söz söylemeğe, minarede ezan okumak, yolculuğa ve selâmetle geri dönmeye ve muradının incisini elde etmeye alâmettir.

Rüyada çocukların ezan okuduğunu görmek, o mahallin cahiller ve bidat ehli tarafından istila edilmesine işarettir.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.